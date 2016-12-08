В Одесі планують придбати 45 тролейбусів за 8 мільйонів євро
В Одесі влада планує у 2017 року придбати 45 нових тролейбусів за 8 млн євро.
Як передає кореспондент УНІАН, це передбачає прийняте сьогодні рішення Одеської міської ради, згідно з яким затверджено відповідний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Цей документ затверджено в рамках профільної програми з оновлення міського електротранспорту.
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Як уточнив на проведеному після сесії брифінгу директор департаменту транспорту міськради Олександр Ілько, нині ЄБРР «разом з містом реалізує програму з придбання 45 нових тролейбусів», які планується придбати за 8 млн євро.
«Строк дії кредитного договору — 12 років, процентна ставка – 7% з подальшим зниженням», - сказав він.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі на маршрути вийшли 5 нових тролейбусів "Богдан".