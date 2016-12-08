Виробництво автотранспорту в Україні за 11 місяців скоротилося на 29%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-листопаді поточного року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилася на 29% - до 4,586 тис. одиниць, йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

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Зокрема, виробництво легкових автомобілів скоротилося на 13% - до 3,8 тис. штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося щодо минулорічного показника на 61% - до 547 штук, автобусів – на 65%, до 239 штук.

У листопаді цього року на українських заводах було вироблено 877 автотранспортних засобів, що на 25% менше за торішній результат листопада та на 77% більше за показник жовтня цього року.

У загальному обсязі автовиробництва більшу частину становили легкові автомобілі, виробництво яких відносно листопада минулого року, скоротилося на 7% - до 777 штук. При цьому, згідно зі статистикою асоціації, найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, який відновив виробництво у жовтні), випустив в листопаді 300 легкових авто, що на 55,7% менше минулорічного листопада. Завод "Єврокар" збільшив виробництво автомобілів майже в два рази - до 477 одиниць.

За даними асоціації, минулого місяця було виготовлено тільки 51 комерційний автомобіль, 50 з яких виробництва Запорізького автозаводу. При цьому в "Укравтопромі" зазначили, що «АвтоКрАЗ» вже четвертий місяць не надає статистику щодо свого виробництва.

Також у листопаді було вироблено 49 автобусів, що на 66% менше, ніж у листопаді минулого року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автотранспортних засобів в Україні в першому півріччі скоротилося на 34% - до 2,095 тис. одиниць.

За даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспорту в Україні за підсумками 2015 року скоротилося в 3,5 раза - до 8,2 тис. авто.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).