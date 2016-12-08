У деяких областях України через ожеледицю обмежили рух транспорту

У Хмельницькій області сьогодні, 8 грудня, з 10.30 введено обмеження руху великовантажних транспортних засобів та рейсових автобусів мережею автомобільних доріг області.

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Як повідомили УНІАН у Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області, в результаті випадання дощу за мінусових температур дорожнє покриття стало слизьким. Щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод, заторів і дати можливість дорожникам оперативно провести обробку дорожнього покриття протиожеледними сумішами, рух тимчасово обмежено.

У коментарі кореспонденту УНІАН керівник Управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області Віталій Дзюба заявив, що його співробітники організували пости на виїздах з Хмельницького за всіма напрямами і рекомендують водіям рейсових пасажирських автобусів не виїжджати з міста до зміни погодних умов.

«Наприклад, на вінницькому напрямку водії автобусів зупиняються уздовж доріг і чекають поліпшення погодних умов. Паралельно на трасах області працюють дорожні бригади, які посипають дороги піщано-соляною сумішшю», - сказав він.

У Волинській області через ожеледицю сьогодні заборонено рух на всіх автодорогах загального користування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Служби автомобільних доріг у Волинській області, у зв'язку з екстремальними погодними умовами – утворенням ожеледі внаслідок дощу і збереженням температури повітря близько 0°С – сьогодні, 8 грудня, з 03:00 заборонено рух транспортних засобів на усіх автошляхах загального користування.

Зараз на автодорогах загального користування області працюють 74 одиниці техніки, 47 з них забезпечують обробку доріг протиожеледними засобами.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської облдержадміністрації Іван Мирка, керівництво Волинського обласного підприємства автобусних станцій у зв'язку з екстремальними погодними умовами та заради безпеки людей прийняло рішення не випускати рейсові автобуси з Луцька на дороги області до поліпшення ситуації.

У диспетчерській автостанції №1 (вул. Конякіна) додали, що за межі Луцька з 6 ранку рейсові автобуси на маршрути не виходили. Людям, які телефонують на автостанцію, щоб дізнатися, коли піде транспорт, радять почекати.

У Житомирській області сьогодні, 8 грудня, через погіршення погодних умов з 12:00 введено обмеження руху великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами державного значення в області.

Як повідомили УНІАН у Службі автомобільних доріг в Житомирській області, через випадання дощу та ожеледицю дороги стали слизькими. Обмеження введені для того, щоб швидко обробити покриття доріг протиожеледними сумішами.

«У Житомирській області також введені обмеження для руху вантажного транспорту. Обмеження для руху вантажівок дорогами державного значення області діятимуть у період з 12 до 18 годин», - повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Нацполиции в Житомирській області.

Поліція просить водіїв з розумінням поставитися до ситуації і дочекатися ліквідації дорожніми службами наслідків негоди.

В області на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою вантажного транспорту.