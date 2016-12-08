Експеримент з направлення надпланових доходів митниць на ремонт доріг буде продовжено - Порошенко

Розпочатий у вересні 2015 року експеримент, що передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг в областях України, буде продовжено, повідомили в прес-службі глави української держави.

"Президент зазначив, що буде продовжено експеримент за напрямом 50% зібраних понад план митних надходжень на дорожнє будівництво. Голова держави підкреслив, що така система показала свою ефективність в західних областях", - повідомили в прес-службі.

Разом з тим, в прес-службі з посиланням на голову української держави підкреслили, що в Одеській області даний експеримент показав найгірші результати порівняно з іншими областями, тим не менш, Порошенко висловив надію, що зараз ситуація буде поліпшуватися.

Крім того, президент зазначив, що необхідно докласти всі зусилля, щоб ліквідувати "той провал, який був при будівництві дороги "Одеса-Рені", і проект повинен бути завершений в повному обсязі".

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Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року чинний на той час прем'єр-міністром України Арсеній Яценюк запропонував в якості мотивації роботи митних органів залишати на місцях частину коштів, зібраних митницями понад плану. Пізніше цю ідею підтримав президент Петро Порошенко і запропонував направляти отримані кошти на потреби регіонів, зокрема, на будівництво доріг. Спочатку такий експеримент планували провести тільки в Одеській області, однак пізніше до неї приєдналися Волинська, Львівська та Чернівецька області, які мають вихід на західні кордони держави. У січні цього року до експерименту приєднався Київ.

За даними Державної фіскальної служби, всього з початку експерименту, з вересня 2015 року і за станом на початок жовтня, у спеціальні фонди на поточний ремонт автомобільних доріг перераховано понад 1,4 мільярда гривень.

Навесні поточного року новий Кабмін під керівництвом Володимира Гройсмана продовжив експеримент, але при цьому заявив про плани масштабного ремонту доріг на державному рівні. У держбюджеті на поточний рік на розвиток дорожнього господарства передбачено близько 19 мільярдів гривень.