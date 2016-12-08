Президент підписав закони, які прискорять будівництво нових доріг

Про це повідомили в прес-службі президента.

«Це те, чого чекають люди. Коли є дорога, тобто розвиток регіону. Коли є дорога, то зберігається час і транспортні засоби, значно поліпшуються перспективи та інвестиційна привабливість регіону», - цитує прес-служба Порошенка.

Так, президент провів зустріч з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном та головою Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Славомиром Новаком, під час якої підписав три ключові для дорожньої галузі закони, які створюють умови для будівництва нових доріг в Україні.

Це закон «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», який удосконалює механізм фінансування будівництва доріг і супутній закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі», в яких передбачено створення дорожнього фонду, а також закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування», який передбачає передачу доріг місцевого значення зі сфери управління "Укравтодору" в управління місцевим органам влади.

Президент висловив упевненість, що ці закони сприятимуть максимальній ефективності використання коштів на ремонт і будівництво доріг, підвищенню якості дорожніх робіт з максимальним залученням українських виробників.

Порошенко нагадав, що багато років в Україні фактично не будували доріг, а дорожній сектор служив лише джерелом корупції.

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«Це було джерело для розкрадання коштів платників податків і хабарництва. Дуже радий, що на сьогодні собівартість і якість доріг, у тому числі капітального ремонту та будівництва доріг, значно поліпшилися», - додав глава української держави.

Також повідомляється, що Порошенко привітав Новака з призначенням на посаду глави «Укравтодору», зазначивши, що державне дорожнє будівництво є першим пріоритетом президента як під час виборчої кампанії, так і в реалізації тих програм, які сьогодні спрямовані на виведення України з кризи.

Також глава держави поінформував про результати своєї зустрічі з фракцією Блоку Петра Порошенка «Солідарність» у Верховній Раді і про ініціативу депутатів підготувати пропозиції до другого читання законопроекту про держбюджет на 2017 рік, в якому одним з пріоритетів буде збільшення наповнення дорожнього фонду та виділення додаткових коштів на дорожнє будівництво наступного року.

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Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада ухвалила закон про створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг країни. Згідно із законом, запуск дорожнього фонду перенесли з 2017 на початок 2018 року з подальшим фінансуванням у розмірі 50% надходжень від акцизу на нафтопродукти в 2018 році, 75% - у 2019 році і 100% - у 2020 році.

Крім того, того ж дня Рада прийняла закон про проведення децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення зі сфери управління "Укравтодору" в управління місцевим органам влади. Цей закон набере чинності з 1 січня 2018 року.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менш як у 60 млрд грн. Цього року на ремонт та будівництво автошляхів було виділено близько 19 млрд грн.