"Укрзалізниця" хоче підвищити зарплату залізничникам у 2017 році на 25%

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує підвищити заробітну плату залізничникам у 2017 року на 25%.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що такі показники закладені в проекті фінансового плану компанії на наступний рік.

"У проекті фінплану "Укрзалізниці" на 2017 рік передбачено підвищення заробітної плати працівникам у цілому на 25%. У разі вивільнення певних внутрішніх резервів, "Укрзалізниця" буде спрямовувати їх на підвищення заробітної плати працівників", - цитує прес-служба члена правління компанії Желько Марчека.

Так, 7 грудня в "Укрзалізниці" відбулася зустріч члена правління компанії Марчека з представниками Київської територіальної профспілкової організації залізничників і транспортних будівельників України, в ході якої обговорювалися питання підвищення заробітної плати працівників галузі, пролонгації колективних договорів філій і підрозділів, а також розширення складу наглядової ради "Укрзалізниці" за рахунок введення до її складу представників трудових колективів.

У повідомленні з посиланням на члена правління "Укрзалізниці" зазначається, що підвищення зарплати працівникам буде схвалено у разі затвердження урядом проекту консолідованого фінансового плану компанії на 2017 рік, який на даний час проходить процедуру узгодження з міністерствами і відомствами.

Також учасники переговорів домовилися найближчим часом винести на розгляд правління компанії питання пролонгації діючих колективних договорів структурних підрозділів на 2017 рік і прискорити роботу по формуванню нового єдиного колективного договору "Укрзалізниці", в якому будуть збережені соціальні гарантії працівникам залізничної галузі.

"Зважаючи на брак часу, колективний договір 2016 року буде продовжено на наступний рік. Новий колдоговір, ймовірно, буде прийнятий в першому півріччі наступного року", - цитує прес-служба члена правління компанії.

Також повідомляється, що за підсумками зустрічі було прийнято рішення звернутися до Кабінету міністрів та Верховної Ради з проханням розглянути пропозиції трудових колективів щодо поліпшення роботи залізничної галузі. Зокрема, це питання прискорення процедур закупівель спецодягу і спецвзуття, забезпечення представництва трудових колективів у наглядовій раді "Укрзалізниці", введення в правління компанії представника профспілки залізничників і транспортних будівельників України, будівництва житла для молодих спеціалістів та інші.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом фінансового плану "Укрзалізниці" на 2017 рік, компанія прогнозує завершення 2017 року з чистим збитком розміром 3,3 мільярда гривень.

Крім того, "Укрзалізниця" планує у 2017 році залучити близько 9 мільярдів гривень кредитів міжнародних фінансових організацій для реалізації низки інфраструктурних проектів, а також підвищити залізничні тарифи на вантажні перевезення на 25% і на проїзд у пасажирських поїздах на 35%.

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.