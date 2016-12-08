"22 євро за посилку": з Мінфіну відкликали скандальний законопроект про митний ліміт

Про це заявив голова АПІТУ Юрій Пероганич, пише Економічна правда.

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За його словами, в Асоціації не очікували негативної реакції суспільства.

"Законопроект будуть доопрацьовувати. Подібна норма в майбутньому буде введена згідно з Європейськоим законодавством", - зазначив він.

Як відомо, встановлення митного ліміту підтримував і голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.