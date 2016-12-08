"22 євро за посилку": з Мінфіну відкликали скандальний законопроект про митний ліміт
21:41, 08 грудня 2016Транспорт/Звя'зок
2171
Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) відкликала з Мінфіну законопроект, що стосується встановлення митного ліміту до 22 євро за посилку.
За словами голови АПІТУ, законопроект будуть допрацьовувати / droider.ru
Про це заявив голова АПІТУ Юрій Пероганич, пише Економічна правда.
Читайте такожСервіс доставки myMeest опублікував свій найбільш повний список онлайн-магазинів Європи і Китаю
За його словами, в Асоціації не очікували негативної реакції суспільства.
"Законопроект будуть доопрацьовувати. Подібна норма в майбутньому буде введена згідно з Європейськоим законодавством", - зазначив він.
Як відомо, встановлення митного ліміту підтримував і голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter