Єврокомісія пригрозила семи країнам ЄС санкціями через скандал навколо Volkswagen

Владу Німеччини, Британії і ще п'яти країн звинувачують у тому, що вони не ввели щодо компанії штрафних санкцій, як це зробила влада США, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Влада окремих країн ЄС повинна забезпечувати законослухняність автовиробників", - йдеться в заяві комісара по промисловості Ельжбети Б'єнковської.

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За законами ЄС, використання приладів, що маскують завищений обсяг вихлопів, суворо заборонено. Уряди всіх країн ЄС повинні забезпечувати дотримання цієї заборони.

Як йдеться в пояснювальній записці Єврокомісії, тільки національні регулятори можуть санкціонувати продаж тієї чи іншої моделі автомобіля в своїй країні, і тільки вони можуть покарати автовиробника за порушення тих чи інших стандартів.

Тим не менш, заявили у комісії, влада семи країн цього не зробили, а ще ряд країн (Чехія, Греція і Литва) взагалі не мають у своєму національному законодавстві положень, на основі яких Volkswagen або інші автокомпанії, які порушують екологічні норми, можна було б притягти до відповідальності.

Повідомлення Єврокомісії - перший крок в процедурі, яка застосовується до країн, що порушують законодавство ЄС. У країн, проти яких були висунуті звинувачення, є два місяці на те, щоб на них відреагувати.

Якщо реакції не буде, Єврокомісія має право розпочати розгляд в Європейському суді в Люксембурзі.