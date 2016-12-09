Єврокомісія пригрозила семи країнам ЄС санкціями через скандал навколо Volkswagen
Єврокомісія у четвер винесла попередження семи країнам-членам у зв'язку з "емісійним скандалом", в центрі якого опинився автовиробник Volkswagen.
Владу Німеччини, Британії і ще п'яти країн звинувачують у тому, що вони не ввели щодо компанії штрафних санкцій, як це зробила влада США, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Влада окремих країн ЄС повинна забезпечувати законослухняність автовиробників", - йдеться в заяві комісара по промисловості Ельжбети Б'єнковської.
Читайте такожПівденна Корея оштрафувала Volkswagen на $32 мільйони через "дизельний скандал"
За законами ЄС, використання приладів, що маскують завищений обсяг вихлопів, суворо заборонено. Уряди всіх країн ЄС повинні забезпечувати дотримання цієї заборони.
Як йдеться в пояснювальній записці Єврокомісії, тільки національні регулятори можуть санкціонувати продаж тієї чи іншої моделі автомобіля в своїй країні, і тільки вони можуть покарати автовиробника за порушення тих чи інших стандартів.
Тим не менш, заявили у комісії, влада семи країн цього не зробили, а ще ряд країн (Чехія, Греція і Литва) взагалі не мають у своєму національному законодавстві положень, на основі яких Volkswagen або інші автокомпанії, які порушують екологічні норми, можна було б притягти до відповідальності.
Повідомлення Єврокомісії - перший крок в процедурі, яка застосовується до країн, що порушують законодавство ЄС. У країн, проти яких були висунуті звинувачення, є два місяці на те, щоб на них відреагувати.
Якщо реакції не буде, Єврокомісія має право розпочати розгляд в Європейському суді в Люксембурзі.