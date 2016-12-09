В Україні зняли обмеження на рух транспорту

11:28, 09 грудня 2016
Транспорт/Звя'зок
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У Черкаській, Кіровоградській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях - ожеледиця.

В некоторых областях действовали ограничения на движение крупногабаритного транспорта / Фото УНИАН

"Укравтодор" зняв обмеження на рух транспортних засобів по всіх дорогах загального користування. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зараз на дорогах України працює 1016 одиниць техніки /

"Проїзд по всіх дорогах загального користування державного значення забезпечено в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

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Зараз на дорогах України працює 1016 одиниць техніки і 1596 шляховиків. На дорогах п'яти областей ожеледиця.

Раніше діяли обмеження на рух великогабаритного транспорту у деяких областях.

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Теги: #погода#транспорт