У Новорічну ніч метро в Харкові працюватиме до 3 години ранку

Харківський метрополітен у ніч з 31 грудня на 1 січня продовжить роботу до 3:00 1 січня, повідомляє ATN.ua з посиланням на сайт міськради.

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"Як повідомили в Департаменті інфраструктури, також будуть розроблені графіки руху додаткових нічних трамвайних і тролейбусних маршрутів від станцій метро з урахуванням продовження роботи метрополітену до 3:00 1 січня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, автоперевізникам запропоновано встановити гарафік руху автобусів, що прямують від станцій мерополитена, до 4:00 1 січня.