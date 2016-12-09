У Новорічну ніч метро в Харкові працюватиме до 3 години ранку
15:30, 09 грудня 2016Транспорт/Звя'зок
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Крім того, автоперевізникам запропоновано встановити графік руху автобусів, що прямують від станцій мерополитена, до 4:00 1 січня.
У Новорічну ніч метро в Харкові буде працювати до 3 годин ранку / Фото УНІАН
Харківський метрополітен у ніч з 31 грудня на 1 січня продовжить роботу до 3:00 1 січня, повідомляє ATN.ua з посиланням на сайт міськради.
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"Як повідомили в Департаменті інфраструктури, також будуть розроблені графіки руху додаткових нічних трамвайних і тролейбусних маршрутів від станцій метро з урахуванням продовження роботи метрополітену до 3:00 1 січня", - йдеться в повідомленні.
Крім того, автоперевізникам запропоновано встановити гарафік руху автобусів, що прямують від станцій мерополитена, до 4:00 1 січня.
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