"Укрзалізниця" вводить новий графік руху - запускає більше поїздів

Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» із введенням нового графіка руху пасажирських поїздів на 2016/17 роки, який набуде чинності 11 грудня, передбачила 193 пари пасажирських поїздів далекого сполучення, з яких 107 - цілорічні ешелони, що на 10% більше, ніж було передбачено у графіку на 2015/2016 роки.

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Як повідомив заступник начальника департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення «Укрзалізниці» Олександр Красноштан на прес-конференції, нічне курсування пасажирських поїздів не відміняється і не скорочується в новому графіку.

Зокрема, в новому графіку руху передбачено 168 пар поїздів формування залізниць України, 14 пар - країн СНД, 12 пар – інших країн.

Згідно з прес-релізом, розданим під час заходу, в міжнародному сполученні курсуватимуть 14 пар поїздів до західних країн, 25 пар до країн СНД, 154 пари – у внутрішньому сполученні. Швидкі і прискорені поїзди становлять близько 80% від загальної кількості всіх пасажирських поїздів.

Заступник начальника департаменту повідомив, що в новому графіку передбачено 24 пари нових поїздів, включаючи вісім цілорічних. Зокрема, це №720/719 Харків - Вінниця, №785/786 Харків - Київ (через Кременчук), №766/765 Київ - Херсон, №197/198 Київ - Ковель, №124/123 Запоріжжя - Івано-Франківськ, №176/175 Київ - Кривий Ріг, №275/276 Дніпро - Львів, №285/286 Запоріжжя, Дніпро - Львів, №608/607 Запоріжжя - Бердянськ, №131/132 Харків - Львів, №164/163 Київ - Харків, №277/278 Кременчук, Полтава - Новоолексіївка, №329/330 Суми - Новгород-Сіверський, №729/730 Харків - Генічеськ, №791 Харків - Суми, №129/130 Київ - Ужгород, №146/145 (243/244) Київ - Одеса, Ізмаїл, №149/150 Київ - Івано-Франківськ, №184/183 Київ - Маріуполь, №233/234 Київ - Лисичанськ, №749/750 Київ - Івано-Франківськ, №790/789 Київ - Кропивницький, №205/206 Київ - Миколаїв, №760/759 Кременчук - Бахмач.

Крім того, продовжено маршрути поїздів №747/748 Дарниця - Тернопіль до Львова, №113/114 Харків - Мукачево до Ужгорода, №115/116 Харків - Івано-Франківськ до Чернівців, №232/231 Івано-Франківськ - Новоолексіївка до Генічеська.

Також з 13 грудня «Укрзалізниця» змінить маршрут прямування пасажирських поїздів №67/68 Київ - Варшава без заходження в Луцьк, №767/768 Київ - Луцьк замість Київ - Ковель, №191/192 Київ - Львів через Тернопіль замість Здолбунова, №72/71 Запоріжжя - Київ через Кривий Ріг і Тимкове замість Дніпра і П'ятихаток, №134/133 Миколаїв - Івано-Франківськ через Херсон і Апостолове замість Долинської.

«Укрзалізниця» також передбачила курсування причіпних і безпересадочних вагонів для виїзду за кордон: Київ - Кошице, Київ - Прага, Київ - Братислава, Київ - Будапешт, Львів - Будапешт, Львів - Братислава, Дніпропетровськ - Санкт-Петербург, Одеса - Санкт-Петербург.

Красноштан наголосив, що в новому графіку не було скасовано поїзди у внутрішньому сполученні, а лише п'ять поїздів у міждержавному сполученні, які вимагали тривалих зупинок для проведення контрольних операцій контрольними органами.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» із введенням з 13 грудня 2015 року нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки запустила 53 пари нових нічних поїздів у внутрішньому сполученні.

У другій половині січня 2016 року через брак коштів на обслуговування поїздів «Укрзалізниця» скасувала шість пар поїздів, а для ряду інших поїздів скоротила частоту курсування.