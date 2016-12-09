Центр Києва стоїть у заторах: зафіксовано близько двох десятків ДТП

Відповідну інформацію демонструє сервіс «Яндекс Карти».

Зокрема, центр столиці стоїть у заторах, станом на 17:30 зафіксовано близько двох десятків ДТП.

На Південному мості простежується затор у напрямку на Правий берег. На всіх інших мостах через Дніпро відсутнє скупчення автомобілів.

Нагадаємо, напередодні більшість регіонів України зіштовхнулися із проблемою ожеледиці на дорогах.

Рятувальники закликали водії пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.