Швидкісний поїзд з Києва до Польщі запустять до кінця року

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ-Львів-Перемишль планують запустити 23 грудня. Про це повідомив керівник "Укрзалізниці" Войцех Балчун на своїй сторінці в Facebook.

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"Підтверджую, за два тижні, з 23 грудня, плануємо запустити швидкісний поїзд Інтерсіті + за маршрутом Київ-Львів-Перемишль. Курсуватиме щодня, цілий рік. Зі столиці потяг відправлятиметься вранці близько 7:00 та за 6,5 годин прибувати до Польщі. Майже відразу - в зворотному напрямку. Планується, що митний контроль відбуватиметься під час руху поїзда", - написав Балчун.

За його словами, ціна квитків поки невідома. "Поки домовляємося про введення знижок, щоб бути конкурентами автотранспорту. Як тільки буде результат, оголосимо ціну і почнемо продаж квитків", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з введенням нового графіка руху пасажирських поїздів на 2016/17 роки, який набуде чинності 11 грудня, передбачила 193 пари пасажирських поїздів далекого сполучення, з яких 107 - цілорічні склади, що на 10% більше, ніж було передбачено у графіку на 2015/2016 роки.