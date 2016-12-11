На кордоні з Польщею в чергах застрягло майже 200 авто

На українсько-польському кордоні в чергах стоять 180 автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Facebook.

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Так, станом на 08:00 в пункті пропуску "Устилуг" оформлення очікували 70 автомобілів, "Краковець" – 50, "Рава Руська" – 40, "Угринів" – 20.

Разом з тим не було автомобільних черг в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.