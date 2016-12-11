Іран підписав угоду з конценром Boeing про купівлю 80 літаків

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Операція, розрахована на 10 років, включає придбання 50 літаків новітньої моделі 737 MAX 8, 15 лайнерів 777-300 ER, а також 15 широкофюзеляжних Boeing 777-9 для польотів великої протяжності.

Це найбільша американо-іранська угода з часів Ісламської революції 1979 року.

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Компанія Boeing підтвердила, що операція, яка на даний момент оцінюється в 16,6 млрд доларів, схвалена урядом США.

Перший лайнер має бути поставлений Тегерану в 2018 році.

"Угода допоможе підтримати десятки тисяч робочих місць у США, які безпосередньо пов'язані з виробництвом і доставкою "Боїнгів" 777-300ER, і без малого 100 тисяч робочих місць в авіаіндустрії США, необхідних для здійснення цього замовлення", - сказав представник компанії.

Ця закупівля, яка послідувала за підписаним у червні протоколом про наміри, допоможе Ірану модернізувати і розширити свій комерційний авіапарк.

Раніше УНІАН повідомляв, що державне казначейство США 21 вересня видало компанії Boeing ліцензію на продаж Ірану літаків.

Нагадаємо, цього року державна авіакомпанія Ірану підписала угоди на купівлю 118 літаків компанії Airbus.

Укладення домовленостей стало можливим після досягнення між Тегераном і шістьма країнами-лідерами угоди щодо скорочення ядерної програми Ірану в обмін на скасування санкцій.

При цьому, в листопаді палата представників конгресу США провела законопроект, що дозволяє зупинити продаж Ірану цивільних літаків.

Якщо він буде підтриманий в сенаті, то це завадить міністерству фінансів США видати банківські ліцензії на фінансування угоди.