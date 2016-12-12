Український літак Ан-32 здійснив видовищну посадку - просто на ґрунт (відео)

Відповідний відеозапис опубліковано на сторінці "Зроблено в Україні" у Facebook.

"Видовищна посадка Ан-32 в екстремальних умовах, прямо на ґрунт", - йдеться в підписі до відео.

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Зазначається, що його сучасна вдосконалена версія Ан-132 вже на завершальному етапі побудови, презентація відбудеться 20 грудня.

Раніше військово-транспортний літак Ан-32, незважаючи на свої габарити, виконав фігури вищого пілотажу.

Ан-32 - легкий військово-транспортний багатоцільовий літак. Його головне призначення - перевезення вантажів на лініях малої і середньої протяжності. Крім того, його можна використовувати для перевезення, парашутного десантування військовослужбовців і платформ з вантажами, а також у санітарному варіанті для військовослужбовців або в рамках дій МНС.

Літак має високу маневреність при польотах на гірські аеродроми зі складними підходами.