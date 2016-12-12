Міністр інфраструктури обіцяє звільнити чиновників, винних у дефіциті вантажних вагонів

Чиновників акціонерної компанії «Укрзалізниця», причетних до створення дефіциту вантажних вагонів, буде звільнено.

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Про це повідомив у соцмережі Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи слова генерального директора одного з найбільших металургійних комбінатів в Україні «ArcelorMittal Кривий Ріг» Парамжіта Калона про те, що підприємство має проблеми з доставкою продукції в українські морські торгові порти для експорту через нестачу вантажних вагонів.

«Розслідуванням займається Юрій Лавренюк (заступник міністра інфраструктури - УНІАН). Ми про це ще минулого тижня повідомили правоохоронним органам, провів окрему розмову з цього приводу з Войцехом Балчуном, що такі речі неприпустимі, і вся причетна до цього вертикаль має бути негайно звільнена», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор «ArcelorMittal Кривий Ріг» Парамжіт Калон заявив, що підприємство має проблеми з доставкою продукції в українські морські торгові порти для експорту через нестачу вантажних вагонів у публічній акціонерній компанії «Укрзалізниця».

За словами гендиректора меткомбінату, на прохання надати підприємству вагони для виконання перевезень продукції, в «Укрзалізниці» відповідають, що «вагонів в принципі немає».

За даними «Укрзалізниці», в 2017 році компанія планує закупити майже 9 тис. вантажних вагонів, що на 36,4% більше від раніше заявлених планів з придбання 6,6 тис. одиниць вантажного парку.