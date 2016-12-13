Балчун розповів про реформування "Укрзалізниці"

Процес реформування акціонерної компанії "Укрзалізниця" розпочався через шість місяців після зміни її керівництва.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун, призначений на посаду в липні цього року.

За його словами, лише зараз керівництво компанії отримало можливість проведення кадрових змін в топ-менеджменті компанії.

"Є обережний оптимізм, відчуття того, що після шести місяців нашої непростої роботи і боротьби створюються умови для реального реформування "Укрзалізниці". Бачу, що нарешті отримали "зелене світло" на давно запропоновані та очікувані кадрові призначення", - написав він.

За словами Балчуна, компанія вже отримала нового директора з фінансів, директора зі стратегії, директора з маркетингу та начальника Центру транспортної логістики.

"Якщо говорити про реальні зміни в компанії, то вони починаються лише зараз", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував нового керівника "Укрзалізниці" Балчуна за повільне реформування відомства, а також звинуватив його в тому, що керівництво компанії не надало міністерству план розвитку компанії в довгостроковій перспективі. У свою чергу, Балчун заявив, що останнім часом відносини між керівництвом "Укрзалізниці" та Мінінфраструктури стали напруженими.

В ході засідання уряду, презентуючи звіт про поточний стан "Укрзалізниці", а також про результати своєї роботи на чолі компанії, Балчун заявив про саботаж ініціатив з реформування "Укрзалізниці" на всіх рівнях компанії. Після слів Балчуна Омелян сказав: "Я готовий підтримувати всі ініціативи для прозорого реформування "Укрзалізниці". Але я категорично проти ситуації, коли одна мафія змінює іншу".

При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд має надати повну політичну підтримку менеджменту "Укрзалізниці" на чолі з Балчуном для проведення реформ в компанії.