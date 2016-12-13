В "Укравтодорі" розповіли, коли почнуть будувати нову дорогу до Угорщини

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у 2017 році почне реалізацію проекту нової дороги в бік Угорщини, яка з'єднає українську трасу М-06/Е-50 Київ – Чоп і угорську М-3 Будапешт – Ніредьгаза.

Читайте такожНа півдні України можуть з'явитися бетонні дороги

Як повідомила прес-служба агентства, наступного року "Укравтодор" проведе підготовчі роботи для визначення труднощів майбутнього будівництва та земельних ділянок, які необхідно викупити і через які пролягатиме нова дорога.

"Будівництво навіть маленького клаптика дороги - це дуже складний процес. Спочатку необхідно провести підготовчі роботи з проектування, потім викупити землю під нову трасу і розробити проектно-кошторисну документацію, в якій деталізувати всі майбутні роботи і заздалегідь підрахувати їхню вартість. Далі необхідно провести тендер і визначити підрядника. Тільки після виконання всіх цих пунктів можна буде приступити до будівництва", - цитує прес-служба слова радника голови "Укравтодору" Олександра Кави.

За його словами, в 2017 році інженери-проектувальники мають провести комплексну оцінку майбутнього маршруту, взяти до уваги всі географічні та комунікаційні фактори, зрозуміти, де легше і дешевше буде прокласти дорогу.

"Ми будемо повністю координувати всі дії з угорською стороною, адже їм також необхідно спроектувати і побудувати близько 20 км свого шляху до кордону з Україною", - зазначив Кава.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, Україна і Угорщина до 2020 року побудують нову автостраду на українсько-угорському кордоні. Такої домовленості між країнами було досягнуто під час офіційного візиту української делегації до Угорщини наприкінці листопада.

Раніше Кабмін затвердив проект угоди між Україною і Угорщиною про спільне утримання автомобільних мостів у прикордонній зоні.