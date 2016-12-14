Україна й Ізраїль зняли обмеження щодо кількості авіакомпаній на маршруті Київ - Тель-Авів - Державіаслужба

Як повідомила прес-служба Державної авіаційної служби України (Державіаслужба), відповідна домовленість була підписана сьогодні, 13 грудня.

"Документ знімає існуючі обмеження щодо кількості призначених авіакомпаній для здійснення регулярних повітряних перевезень за основним маршрутом Київ - Тель-Авів - Київ та іншими маршрутами між країнами, а також пунктів прильоту/вильоту", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСША дозволили "Авіалініям Антонова" вільно виконувати вантажні рейси

Крім того, українська сторона запропонувала Управлінню цивільної авіації Ізраїлю збільшити кількість рейсів за маршрутом Київ - Тель-Авів - Київ до 31 рейсу на тиждень, а за маршрутами Львів - Тель-Авів - Львів і Запоріжжя - Тель-Авів - Запоріжжя до 14 рейсів на тиждень. При цьому реакцію ізраїльської сторони щодо цих пропозицій у службі не уточнили.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна і Туреччина домовилися про збільшення кількості авіарейсів між країнами. Крім того, на початку червня в Державіаслужбі повідомили, що мережа повітряного сполучення між Європою і Україною поповнилася трьома напрямками до Чехії та Литви. Зокрема, мережа пунктів прильоту/вильоту в Литві поповнилася Каунасом та Палангою.

Також на початку квітня Україна і Польща зняли взаємні обмеження на польоти між країнами, а наприкінці березня обмеження щодо кількості польотів для українських авіакомпаній зняла Італія.

Згідно з програмою дій уряду на 2016 рік, Кабінет міністрів України має намір до кінця року підписати Угоду про спільний авіаційний простір ("відкрите небо") між Україною і Європейським Союзом.