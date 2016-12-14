Балчун очікує, що "Укрзалізниця" вийде в плюс на 300 мільйонів

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» за підсумками 2016 року планує вийти в прибуток, який, згідно із зміненим фінпланом компанії, має становити близько 300 млн грн.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова «Укрзалізниці» Войцех Балчун.

«Думаю, за підсумками 2016 року все-таки вийдемо в «плюс» у районі 300 млн гривень. Змінили фінплан на цей рік, збільшили кількість ремонтів, почали будувати нові вагони, оновлюємо рухомий склад, вдосконалюємо закупівлі», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Балчун заявляв, що компанія очікує отримати за підсумками 2016 року 4,14 млрд грн чистого збитку. При цьому 2015 рік «Укрзалізниця» завершила зі збитками 16 млрд грн, зумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют.

Згідно з проектом фінансового плану «Укрзалізниці» на 2017 рік, компанія прогнозує за підсумками наступного року отримати чистий збиток у розмірі 3,3 млрд грн.