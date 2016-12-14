На вихідних запустять тестовий поїзд з Києва до польського Перемишля

Перший тестовий поїзд «Укрзалізниці» за маршрутом Київ - Львів - Перемишль буде запущено 17-18 грудня.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич.

«Усе в порядку - тестуємо маршрут. Сьогодні (13 грудня - УНІАН) в «Укрзалізниці» вирішили: у суботу-неділю запустимо перший тестовий поїзд до Перемишля. Це буде технічний проїзд - поки що без пасажирів», - написав він, додавши: «У разі, якщо все пройде добре, 23-24 грудня підуть вже поїзди з пасажирами».

При цьому Дубневич уточнив, що вартість квитка на проїзд за маршрутом «буде конкурентоспроможним».

Як повідомляв УНІАН, раніше в «Укрзалізниці» повідомили, що Україна і Польща домовилися про продовження маршруту швидкісного поїзда Київ – Львів до Перемишля. За словами голови компанії Войцеха Балчуна, поїзд буде запущено 23 грудня цього року.

При цьому конкретної інформації про запуск поїзда, а також підтвердження з польського боку про запуск маршруту досі не було.