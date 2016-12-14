Російська "Лабораторія Касперського" ліквідує українську "дочку"

Дочірня компанія російської «Лабораторії Касперського» - «Лабораторія Касперського Україна» оголосила про ліквідацію за рішенням власника.

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Про це йдеться в повідомленні в газеті "Голос України" від 14 грудня.

«Товариство з обмеженою відповідальністю "Лабораторія Касперського Україна" повідомляє про ліквідацію за рішенням власника. Ліквідатором призначений Поліщук Андрій Петрович. Вимоги кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня публікації оголошення за адресою м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс 312», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, обсяги продажів антивірусного програмного забезпечення (ПЗ) в Україні за останні три роки скоротилися в 2,6 раза і в 2016 році зростати не будуть.

Довідка УНІАН, у вересні 2015 року Кабінет міністрів України доручив Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації заборонити придбання, оновлення і використання в органах державної влади програмного забезпечення «Лабораторії Касперського». Рада національної безпеки і оборони України заборонила використання російського програмного забезпечення, через введення Україною санкцій проти російських компаній.