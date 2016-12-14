"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг на новорічні свята

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" збільшила до 23 кількість додаткових поїздів на новорічні свята, призначивши на 28 грудня поїзд Кривий Ріг - Дніпро - Львів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Додатковий поїзд № 278 відправиться з Кривого Рогу у 11:40, з Дніпра у 15:27, з прибуттям до Львова наступного дня о 11:32. Як наголошується в повідомленні, поїздом також можуть скористатися жителі Знам'янки, Білої Церкви, Вінниці, Хмельницького та Тернополя.

Як повідомляв УНІАН, раніше до новорічних свят "Укрзалізниця" призначила 22 додаткових поїзди, на яких запропонувала пасажирам більше 227 тисяч місць.