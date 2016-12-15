Влада Каліфорнії вимагає від Uber припинити експеримент із безпілотними таксі

Вже через кілька годин після початку експерименту департамент Каліфорнії з реєстрації транспортних засобів направив компанії лист, в якому назвав її дії незаконними, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Чиновники вказали, що Über не отримала спеціального дозволу на тестування безпілотних транспортних засобів.

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У Über парирують, що дозвіл не потрібен, оскільки за кермом самокерованих таксі все одно сидить водій, який стежить за системами управління і готовий втрутитися у випадку важкої ситуації на дорозі.

Експерименти з безпілотними автомобілями зараз проводить низка великих міжнародних компаній. Зокрема, над такими проектами працюють Google у співпраці з Lexus і LG в співпраці з Mercedes-Benz.

Uber виявилася в числі перших компаній, які вирішили задіяти самокеровані машини при замовленні таксі, незважаючи на те, що ще пару років тому один із менеджерів Über Райан Грейвза в інтерв'ю Бі-бі-сі називав ідею автомобілів без водія "марною затією".

З вересня цього року кілька безпілотників Uber почали курсувати по вулицях Піттсбурга в штаті Пенсільванія. Пасажири мають повне право відмовитися від такої поїздки, зажадавши звичайну машину з водієм.