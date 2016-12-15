Кібератака на "Укрзалізницю" не вплинула на рух поїздів - Балчун

Кібератака на акціонерну компанію "Укрзалізниця", яка розпочалася в ніч з 14 на 15 грудня, не вплинула на роботу компанії та безпеку перевезення пасажирів.

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Про це на прес-конференції повідомив голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

"Безпека руху гарантована. Ми мобілізували всі людські ресурси. Центр протидії атаці не тільки в центральному апараті "Укрзалізниці", а й у її філіях. Ми підтримуємо контакти з усіма, щоб система працювала без перебоїв і в безпечному режимі. Безпека - наш пріоритет", - сказав Балчун.

Відповідаючи на питання про захищеність систем "Укрзалізниці" від можливих подальших атак, Балчун відповів: "Ми не автори цих атак, тому ми їх не контролюємо. Але робимо все можливе".

За його словами, в компанії тимчасово призупинена робота IT-систем. Зокрема, "Укрзалізниця" перейшла на друковані документи зі своїми клієнтами, а також традиційні способи комунікації, зокрема, телеграфний зв'язок, а також розповсюдила серед машиністів друковані попередження.

За словами Балчуна, для вирішення даної ситуації компанія залучила СБУ і поліцію.

Він також повідомив, що провів з цього питання переговори з прем'єр-міністром України Володимиром Гройманом, від якого одержав повну підтримку у вирішенні даного питання.

Крім того, він уточнив, що атака не пов'язана з розповсюдженою раніше інформацією про дефіцит палива в "Укрзалізниці".

Як повідомив директор IT-департаменту "Укрзалізниці" Андрій Поліщук, робота систем компанії буде відновлена найближчим часом, а на продаж квитків через залізничні каси дана ситуація ніяк не вплинула.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією міністра інфраструктури Володимира Омеляна, кібератака на "Укрзалізницю" була виконана українськими хакерами на замовлення невстановленої особи із Санкт-Петербурга.

Крім того, Балчун уточнив, що можливою причиною атаки став запуск автоматичної системи перерозподілу вантажних вагонів, який заплановано на 28 грудня цього року.