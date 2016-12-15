Балчун назвав причину хакерської атаки на "Укрзалізницю"

Причиною хакерської атаки на акціонерну компанію "Укрзалізниця", яка сталася сьогодні, став запуск автоматичної системи перерозподілу вантажних вагонів.

Читайте такожКібератака на "Укрзалізницю" не вплинула на рух поїздів - Балчун

Про це на прес-конференції повідомив глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

"Ця атака - реакція тієї системи, яку ми хочемо змінити. За останні кілька днів ми прийняли важливі рішення щодо запуску автоматичної системи перерозподілу вагонів... Вчора пройшла презентація системи. 28 грудня перший етап впровадження цієї системи", - сказав Балчун, додавши, що до цього система перерозподілу вагонів використовувалася для корупційних схем.

За його словами, на першому етапі система працюватиме з цементовозами і критими вагонами, а до вересня наступного року в цю систему будуть включені всі вагони.

Читайте такожКібератаку на "Укрзалізницю" здійснили українські хакери на замовлення невідомого із Росії - Омелян

Як повідомляв УНІАН, раніше Балчун повідомив, що в ніч з 14 на 15 грудня сайт компанії було атаковано хакерами, а топ-менеджменту компанії погрожують фізичною розправою. Пізніше він додав, що кібератака не вплинула на рух поїздів і безпеку пасажирів.

Також раніше генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Парамжит Калон заявив, що підприємство має проблеми з доставкою продукції в українські морські торговельні порти для експорту через брак вантажних вагонів у публічній акціонерній компанії "Укрзалізниця".

За словами гендиректора меткомбінату, на прохання надати підприємству вагони для виконання перевезень продукції, в "Укрзалізниці" відповідають, що "вагонів у принципі немає".

У самій компанії цю інформацію назвали спробою дискредитації і тиску на "Укрзалізницю".