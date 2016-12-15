Мінекономрозвитку хоче вводити спецмита на авто з ЄС для підтримки вітчизняного виробника

Згідно з повідомленням прес-служби Мінекономрозвитку, метою прийняття зазначеного механізму спеціальних заходів є підтримка вітчизняної галузі легкового автомобілебудування в результаті поступового зниження ставок ввізного мита на легкові автомобілі походженням з ЄС.

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Зокрема, це може відбуватися шляхом тимчасового підвищення ставок ввізного мита (не більш ніж до рівня 10%, але не вище ставки ввізного мита, що діяла в 2015 році) на легкові автомобілі походженням з ЄС.

«Механізм жодним чином не може призвести до блокування імпорту легкових автомобілів з ЄС», - наголошується міністерство.

Згідно з повідомленням, спеціальні заходи можуть бути застосовані у разі якщо сукупний обсяг імпорту до України легкових автомобілів походженням з ЄС протягом року досягає 45 тис. одиниць, а його питома вага у споживанні на внутрішньому ринку становить більше 20%. Крім цього, спеціальні заходи можуть бути введені якщо сукупний обсяг імпорту легкових автомобілів походженням з ЄС до України протягом останніх 12 місяців перевищить граничний обсяг всіх первинних реєстрацій легкових автомобілів в Україні за цей період і при цьому навдає значної шкоди національній промисловості, що виробляє подібний товар.

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За даними міністерства, обсяг імпорту до Україиу легкових автомобілів з країн ЄС становив у 2015 році 38,9 тис. штук, а за 9 місяців 2016 - 30,6 тис. штук.

«Таким чином, якщо у вересні 2017 року, наприклад, кількість імпортованих до України легкових автомобілів досягне 45 тис. одиниць і при цьому будуть дотримані інші вимоги, після консультацій з ЄС Україна буде мати можливість підняти ставку ввізного мита до 10% виключно на період до кінця 2017 року», - йдеться в повідомленні.

При цьому, оскільки відповідно до графіку України ставка ввізного мита на легкові автомобілі (нові, з об'ємом двигуна понад 1500 см в кубі, але не більш як 2200 см в кубі) походженням з ЄС у 2017 році становитиме 8,2%, спеціальне мито не може перевищувати 1,8% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Угодою про асоціацію з ЄС Україна повинна в 10-річний період з моменту підписання угоди поступово знизити ввізні мита на легкові автомобілі з ЄС з 10% до 0%.