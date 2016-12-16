У автодорі розповіли свою версію причин поганої якості українських доріг

Про це заявили в "Київавтодорі", а пересічні водії зустріли таке пояснення сміхом, ідеться в сюжеті ТСН.

"Доріг узагалі в Україні немає!", - коментують автовласники та зізнаються, що без грубих слів говорити про це просто не можуть. Через часті потрапляння у вибоїни водіям регулярно доводиться витрачатися на ремонт: по 4-5 тисяч гривень лише за ходову частину машини. Водій маршрутки Анатолій каже, що його "Богдан" ремонтують мало не щодня. Інженер за освітою Сергій припускає, що в усьому винна технологія укладання асфальту. "Це не погодні умови. Це сама технологія. Пройшов дощ, мороз і все потріскалось", - каже він.

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У "Київавтодорі" звітують, що план ремонту у цьому році повністю виконали. На це пішла рекордна сума коштів – 157 мільйонів гривень. Утім 89% столичних доріг досі потребують ремонту. Головною причиною швидкої руйнації асфальту є розташування України у несприятливій природній смузі. "Може замерзнути, знову прихопити, розморозити", - каже перший заступник генерального директора Юрій Баранов.

Науковці кажуть, що уникнути такої кількості аварійних доріг вибоїни потрібно одразу ліквідувати ямковим ремонтом. Для цього по периметру утвореної ями вирізають більшу, прямокутну, її змащують бітумом, засипають гарячу суміш та трамбують котком. Строк експлуатації у латки невеликий – максимум півроку. Після чого дорога потребує обов'язкового капітального ремонту. Причиною виникнення таких ям, на думку фахівців, є не погодні умови, а недостатньо підготовлена основа для асфальту.

"Зволожений ґрунт не буде тримати навантаження. Зверху з'являється сітка мілких тріщин. Це значить, що знизу немає основи", - каже Валерій Вираженський. Якщо ж і основа, і асфальтна суміш якісні, то про ремонт можна було б забути на більш як 10 років.

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