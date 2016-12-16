Акціонерна компанія "Укрзалізниця" відновила онлайн продаж квитків через свій сайт після кібератаки 15 грудня.

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Станом на 10:00 16 грудня система компанії працює у штатному режимі.

Як пізніше додав очільник компанії Войцех Балчун, вже практично повністю відновлено роботу інформаційних систем, і вся інформація збережена.

"Хочу заспокоїти всіх клієнтів "Укрзалізниці", практично вже відновлено роботу інформаційних систем, інформація збережена. Поїзди курсують без затримок, Заходи безпеки дотримуються. Вчора у другій половині дня була відновлена робота офіційного сайту компанії, вночі відновили онлайн продаж квитків", - написав Балчун на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник "Укрзалізниці" Войцех Балчун повідомив, що у ніч з 14 на 15 грудня сайт компанії було атаковано хакерами, а топ-менеджменту компанії погрожують фізичною розправою.

Пізніше він додав, що кібератака не вплинула на рух поїздів і безпеку пасажирів. За його словами, в компанії було тимчасово припинено роботу IT-систем.

Зокрема, "Укрзалізниця" перейшла на друковані документи зі своїми клієнтами, а також традиційні способи комунікації, зокрема, телеграфний зв'язок, а також розповсюдила серед машиністів друковані попередження.