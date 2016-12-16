Проблеми з подушками безпеки: у США відкликають Tesla, а також спорткари Ferrari і McLaren

11:44, 16 грудня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Відкликанню підлягають усі Tesla, випущені з 2012 року, Ferrari і McLaren, продані на території США, Lexus LFA, який в даний час не випускають, гібриди Fisker Karma і нове покоління Audi R8, а також ще ряд моделей.

Ілюстрація REUTERS

У США Національне управління безпекою руху на дорогах (NHTSA) повідомляє про відкликання електромобілів Tesla, а також спорткарів Ferrari і McLaren через можливі проблеми з подушками безпеки Takata, передає Gazeta.ru.

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Відкликанню підлягають усі Tesla, випущені з 2012 року, Ferrari і McLaren, продані на території США, Lexus LFA, який в даний час не випускають, гібриди Fisker Karma і нове покоління Audi R8, а також ще ряд моделей.

Уточнюється, що мали місце випадки, коли подушки безпеки Takata вибухали, травмуючи водія та пасажирів, через проблеми з системою нагнітання повітря. Протягом останніх років від отриманих травм загинули вісім осіб, більше 100 отримали поранення.

По всьому світу під відкликання потрапили кілька десятків автомобілів.

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Теги: #Ferrari#McLaren