Сайт Міністерства інфраструктури тимчасово недоступний - кібератака

Сайт Міністерства інфраструктури України станом на 12:20 тимчасово недоступний.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, зараз тривають роботи з відновлення роботи сайту.

При цьому на запитання, чи може бути спричинена ця ситуація хакерською атакою, представники міністерства відповіли, що поки такою інформацією не володіють.

Як пізніше повідомила голова прес-служби Мінінфраструктури Марина Томко, сайт міністерства перебуває під атакою з ранку 16 грудня.

"Він працює, але тимчасово закритий для користувачів. Повідомили СБУ, в національну поліцію, кіберполіції", - сказала вона, додавши, що міністерство розцінює цю ситуацію як складову кібератак на ресурси органів державної влади, які посилилися протягом останнього тижня.

Крім того, також не працює сайт Державної авіаційної служби (Державіаслужба), яка перебуває у сфері управління Міністерства інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, вчора в ніч з 14 на 15 грудня сервери "Укрзалізниці" були атаковані хакерами. Пізніше очільник компанії Войцех Балчун повідомив, що кібератака не вплинула на рух поїздів і безпеку пасажирів.

За його словами, у компанії була тимчасово припинена робота IT-систем. Зокрема, "Укрзалізниця" перейшла на друковані документи зі своїми клієнтами, а також традиційні способи комунікації, зокрема, телеграфний зв'язок, а також розповсюдила серед машиністів друковані попередження.

Станом на ранок 16 грудня роботу сайту і IT-систем компанії повністю відновлено.