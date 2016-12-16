У Кривому Розі проїзд в електротранспорті подорожчав до 2,5 гривень

У Кривому Розі Дніпропетровської області з 16 грудня вартість проїзду в комунальному електротранспорті зросла на 1 грн (майже 67%) – до 2,5 грн за поїздку.

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Про це йдеться у відповідному рішенні Криворізької міської ради, опублікованому на офіційному сайті міськради.

«Встановити тарифи на послуги міського електричного транспорту в м. Кривий Ріг в розмірі: міський тролейбус - 2,50. Міський трамвай – 2,50, швидкісний трамвай – 2,50 грн», - зазначено в рішенні.

В документі наголошується, що рішення про збільшення вартості проїзду ухвалене після звернення комунальних транспортних підприємства, які заявили про значне збільшення витрат на обслуговування тролейбусів і трамваїв.

Раніше вартість проїзду в електротранспорті Кривого Рогу становила 1,5 грн.