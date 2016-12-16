Чиновникам "Укрзалізниці" можуть обмежити доступ до держтаємниці

Список посадових осіб акціонерної компанії "Укрзалізниця", які мають доступ до державної таємниці, повинен бути переглянутий, повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк 15 грудня в ході оперативної наради з керівництвом "Укрзалізниці" у зв'язку з кібератакою на сервери компанії.

"Ми ініціюємо проведення розслідування, я його тримаю на особистому контролі. Ця атака не є першою, але жодних висновків з попередніх погроз зроблено не було. За підтримки керівництва міністерства йде робота над усуненням наслідків хакерської атаки, а також над посиленням... Мав бути переглянутий список посадових осіб "Укрзалізниці", які мають доступ до державної таємниці", - цитує Лавренюка прес-служба Мінінфраструктури.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 16 грудня, відбудеться нарада з керівництвом державних компаній і підприємств інфраструктурної галузі з питань посилення інформаційної безпеки.

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Як повідомляв УНІАН, вчора в ніч з 14 на 15 грудня сервери "Укрзалзиныци" були атаковані хакерами. Пізніше глава компанії Войцех Балчун повідомив, що кібератака не вплинула на рух поїздів і безпеку пасажирів. За його словами, у компанії була тимчасово припинена робота IT-систем. Зокрема, "Укрзалізниця" перейшла на друковані документи зі своїми клієнтами, а також традиційні способи комунікації, зокрема, телеграфний зв'язок, а також розповсюдила серед машиністів друковані попередження.

Станом на ранок 16 грудня роботу сайту та IT-систем компанії повністю відновлено.