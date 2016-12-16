Гройсман пов'язує хакерські атаки на "Укрзалізницю" з протидією реформам в компанії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пов'язує хакерські атаки на державну компанію "Укрзалізниця", що відбулися в ніч з 14 на 15 грудня, з протидією проведенню реформ в компанії, зокрема - впровадження автоматичної системи перерозподілу вантажних вагонів.

Про це голова уряду заявив на зустрічі з експертним співтовариством та представниками громадянського суспільства в Києві.

"Балчун (голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун - УНІАН) підійшов до автоматичного розподілу вантажних вагонів - сталося кілька хакерських атак, спроба скомпрометувати систему", - сказав він.

За словами Гройсмана, в "Укрзалізниці", як і в інших держкомпаніях, а також в органах державної влади, існує стійка опозиція проведення реформ.

"Потрібно забрати у чиновника монополію на прийняття рішень. Чиновник в принципі є оператором. Він не повинен мати можливість загальмувати або прискорити щось, він має виконати чіткий алгоритм своїх функцій", - підкреслив Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Балчун повідомив, що в ніч з 14 на 15 грудня сайт компанії був атакований хакерами, а топ-менеджменту компанії погрожують фізичною розправою. Пізніше він додав, що кібератака не вплинула на рух поїздів і безпеку пасажирів.

Також раніше генеральний директор "Арселорміттал Кривий Ріг" Парамжит Калон заявив, що підприємство має проблеми з доставкою продукції в українські морські торговельні порти для експорту через брак вантажних вагонів у публічній акціонерній компанії "Укрзалізниця".

За словами гендиректора меткомбінату, на прохання надати підприємству вагони для виконання перевезень продукції, в "Укрзалізниці" відповідають, що "вагонів в принципі немає".

У самій компанії цю інформацію назвали спробою дискредитації та тиску на "Укрзалізницю".