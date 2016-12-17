Бортпровідники British Airways проведуть страйк на Різдво

Про це повідомила британська профспілка Unite, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

В повідомленні авіакомпанії йдеться, що інформація про зміни в розкладі польотів буде опублікована протягом найближчих трьох днів.

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Як уточнили в British Airways, страйк ніяк не вплине на рейси, які прилітають та вилітають з лондонських аеропортів Гатвік Лондон-Сіті і Станстед.

Нагадаємо, суперечка між бортпровідниками і керівництвом BA стосується зарплати 4 тисяч співробітників, контракти з якими були укладені в 2010 році і пізніше.

За словами ініціаторів страйку, керівництво обіцяло, що річна зарплата бортпровідників, прийнятих на роботу після 2010 року, складе 21-25 тисяч фунтів стерлінгів (26,6-31,7 тисячі доларів), проте на ділі співробітники, які підписали ці контракти, отримують трохи більше 12 тисяч фунтів стерлінгів (15,2 тисячі доларів).

Раніше бортпровідники відмовилися від підвищення окладів на 2%, вимагаючи підняти реальну зарплату до того рівня, який був обіцяний при прийомі на роботу.