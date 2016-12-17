Uber продовжить тестувати безпілотні автомобілі в Сан-Франциско попри вимоги влади

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Associated Press.

Uber запустив тестування безпілотних автомобілів на дорогах Сан-Франциско 14 грудня. Незважаючи на те, що машиною фактично керує система, за кермом знаходиться водій, який може взяти управління у свої руки.

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Однак влада наполягає, що автомобілі компанії є «автономними транспортними засобами», яким потрібно отримати спеціальний дозвіл, щоб надавати громадські послуги. Такий документ потрібен, щоб покрити витрати на страховку і представляти публічні звіти, у разі виникнення аварії.

Віце-президент департаменту передових технологій Uber Ентоні Левандовскі, у свою чергу, заявив, що компанії не потрібно отримувати дозвіл, оскільки за кермом сидить водій, який контролює ситуацію.

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Левандовскі задався питанням, чому DMV не зажадав спеціальний документ у автомобілів Tesla, які можуть розганятися і гальмувати без торкання водія.

У листі DMV, яке є в розпорядженні AP, сказано, що влада має намір домогтися від компанії виконання вимоги, інакше це може спричинити законні для цього випадку заходи. Відомство не пояснило, які конкретно дії він може зробити.