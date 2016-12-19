Все йде за планом: тестовий проїзд поїзда за маршрутом Київ - Перемишль пройшов успішно

Перший тестовий проїзд поїзду "Укрзалізниці" Hyundai за маршрутом Київ - Львів - Перемишль, який було запущено 18 грудня, пройшов успішно.

Читайте такожВ Україні запрацював новий графік руху пасажирських поїздів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич.

"Все йде за планом. Технічний рейс поїзда Hyundai за новим маршрутом Київ – Львів - Перемишль пройшов успішно", - повідомив він, відзначивши, що також за цим маршрутом буде запущено поїзд українського виробництва «Тарпан».

"За результатами цих технічних рейсів і буде визначено, який із двох поїздів курсуватиме до Польщі вже з кінця грудня", - сказав Дубневич.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що Україна і Польща домовилися про продовження маршруту швидкісного поїзда Київ – Львів до Перемишля. За словами голови компанії Войцеха Балчуна, поїзд буде запущено 23 грудня цього року.

При цьому конкретної інформації про запуск поїзда, зокрема, про ціну проїзду і точну дату запуску, поки що немає.