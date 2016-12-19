"Укрзалізниця" вибере начальників філій компанії на відкритих конкурсах

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" офіційно оголосила про початок конкурсних відборів на посади начальників регіональних філій компанії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

"Вперше в історії компанії "Укрзалізниця" починається відкритий відбір на посади директорів регіональних філій: "Донецька залізниця", "Львівська залізниця", "Одеська залізниця", "Південна залізниця", "Південно-Західна залізниця", "Придніпровська залізниця", - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що для участі у відкритому відборі запрошуються чесні, відкриті професіонали, які здатні здійснити реформи і поділяють корпоративні цінності нового керівництва компанії".

Читайте такожЧиновникам "Укрзалізниці" можуть обмежити доступ до держтаємниці

"Директор регіонального філіалу - це і стратег, і лідер, і менеджер, і дипломат, спрямовує, коригує, аналізує й управляє залізницями України", - так описали вакантне місце представники компанії.

Згідно з повідомленням, пропозиції від кандидатів будуть прийматися протягом трьох тижнів з 19 грудня 2016 по 10 січня 2017 включно.

При цьому, для участі у конкурсі кандидати повинні надати до конкурсної комісії резюме, мотиваційний лист на тему "Чому я потрібен компанії "Укрзалізниця", коротку презентацію до 10 слайдів про план своєї роботи в перші 100 днів на новій посаді, а також список рекомендацій. Також кандидат повинен мати вищу освіту, стаж роботи на вищих керівних посадах не менше 10 років, бажано з досвідом роботи в сфері залізничних перевезень або логістики, а також вільно говорити українською мовою. Також наголошується, що кандидат повинен знати закони України, які мають відношення до інфраструктури і, зокрема, залізничного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун повідомив, що компанія зазнає труднощів із звільненням низки співробітників у зв'язку з їх масовими виходами на лікарняний і заявив про необхідність проведення відкритого конкурсу на дані посади.

Сам Балчун був призначений на посаду голови "Укрзалізниці" за результатами конкурсу розпорядженням Кабінетом міністрів 20 квітня.