У Гройсмана заявили, що підвищення тарифів на залізничні перевезення зробить промисловість неконкурентною

Підвищення тарифів на вантажні перевезення, яке заплановано головою ПАТ "Укрзалізниця" Войцехом Балчуном, може зробити продукцію українських виробників неконкурентною на світових ринках.

Про це заявив керівник стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні (SAGSUR), радник прем'єр-міністра Іван Міклош.

"Моя оцінка, що потрібно зробити реструктуризацію (боргів) "Укрзалізниці", як це було зроблено в Польщі, Словаччині та інших країнах. Треба відокремити, де можлива конкуренція і де не можлива. І там, де немає конкуренції – це дорога – треба мати незалежного регулятора, який скаже яким повинен бути тариф. У пасажирський транспорт, вантажний транспорт потрібно впустити конкуренцію. Коли буде конкуренція – ціни підуть вниз", - зазначив Міклош.

На його думку, в "Укрзалізниці" існує "простір для економії та зниження витрат".

"В "Укрзалізниці" не було достатньо інвестицій в минулому, не було економії в минулому, гроші губилися. І сьогодні така ситуація, тому що не було реформ, не було хорошого менеджменту в цій компанії. Там є простір для економії, для зниження витрат", - пояснив експерт.

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За словами Міклоша, існує ризик, що різке підвищення тарифів зробить український бізнес неконкурентним. Необхідно, щоб вартість перевезень була економічно обґрунтована, щоб підприємства працювали без збитків, але монополіст не може самостійно встановлювати тарифи за свої послуги. Це функція профільного міністерства.

"Зараз, доки немає конкуренції, ціна повинна бути регульована. І яка вона повинна бути - треба щоб сказав регулятор. А коли немає регулятора – треба, щоб це сказало міністерство", - пояснив голова групи радників.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що "ініціатива" ПАТ "Укрзалізниця" щодо підвищення тарифів з 2017 року перебуває на розгляді міністерства, але МІУ обіцяло бізнесу, що питання підвищення тарифу на вантажні перевезення в найближчій перспективі не буде підніматися.

"В останній раз, коли підвищували тарифи на 12%, ми чітко домовилися, що це останнє підвищення. Зараз етап реформ, очищення залізниці, позбавлення впливу сторонніх сил, які досі там присутні, і тоді ми говоримо про об'єктивну собівартості перевезень", - пояснив Омелян.

Президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков вважає, що рішення щодо коригування тарифів має прийматися лише після створення незалежного регулятора на транспорті. На його думку, "Укрзалізниця" має прихований резерв додаткового фінансування за рахунок боротьби з корупцією.

Генеральний директор Маріупольського металургійного комбінату Юрій Зінченко заявив, що підприємство більше не може витримувати підвищення тарифів залізниці.

"Ми – це український виробник, який не в змозі витримувати постійне зростання цін на послуги УЗ. Вантажі йдуть із залізниці: у 2015 році перевезено на 9,4% менше, ніж в 2014-му, а в 2016-му очікується чергове падіння ще на 1,3% до рівня 2015", - зазначив він.