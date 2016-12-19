"Дизельгейт": Нідерланди підключилися до розслідування відносно Volkswagen

Нідерландське агентство по споживчому ринку почало розслідування відносно компанії Volkswagen, повідомляє Росбалт.

"Німецький автогігант підозрюється в порушенні прав споживачів через використання спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ) в дизельних автомобілях. Дана програма може впливати на екологічні показники. У Нідерландах продано вже близько 160 тисяч автомобілів з цією програмою", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що фахівцям належить встановити, чи є використання даного За фактом введення в оману споживачів і порушенням чинного законодавства. Свої дані експерти опублікують у першій половині 2017 року.

"2016 року концерн Volkswagen опинився в центрі скандалу після виявлення на машинах програмного забезпечення, обходящего жорсткі екологічні норми США. Розслідування було розпочато в низці країн Європи та Азії, які також виявили аналогічні порушення", - інформує видання.

Разом з тим, у Volkswagen визнали провину, заявивши, що фальсифікації даних экотестов на вміст шкідливих речовин у вихлопних газах автомобілів торкнулися до 11 мільйонів авто в усьому світі. Для ліквідації наслідків цього випадку концерн виділив 6,7 мільярда євро.