У чергах на кордоні з Польщею стоять майже 400 автомобілів – ДПСУ

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Facebook.

Зокрема, у пункті пропуску «Рава-Руська» на оформлення очікували 100 автомобілів, у ПП «Устилуг» - 80, у ПП «Шегині» - 80, у ПП «Краковець» - 60, у ПП «Смільниця» - 40, у ПП «Ягодин авто» - 30.

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За даними Держприкордонслужби, немає черг у пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.