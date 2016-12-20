У чергах на кордоні з Польщею стоять майже 400 автомобілів – ДПСУ
09:33, 20 грудня 2016Транспорт/Звя'зок
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На українсько-польському кордоні станом на 08.00 в чергах стояли 390 автомобілів.
Станом на 08.00 в чергах стояли 390 автомобілів / фото: УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Facebook.
Зокрема, у пункті пропуску «Рава-Руська» на оформлення очікували 100 автомобілів, у ПП «Устилуг» - 80, у ПП «Шегині» - 80, у ПП «Краковець» - 60, у ПП «Смільниця» - 40, у ПП «Ягодин авто» - 30.
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За даними Держприкордонслужби, немає черг у пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.
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