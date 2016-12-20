Рада ввела мораторій на стягнення з "Укрзалізниці" більше 4 мільярдів боргів донецької філії

Верховна Рада України ухвалила закон про упровадження мораторію на примусове стягнення коштів з рахунків публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» за борги її регіональної філії «Донецька залізниця», майно якої знаходиться на території проведення антитерористичної операції на сході країни.

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За ухвалення законопроекту №5428 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких знаходиться на території проведення антитерористичної операції» за основу і в цілому проголосували 266 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

Представляючи законопроект у ході засідання Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич зазначив, що майно Донецької магістралі не включено у статутний капітал "Укрзалізниці", разом з тим кредитори не полишають спроб стягнути з компанії понад 4 млрд грн боргів Донецької залізниці.

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«Сподіваюся, що цього разу колеги підтримають законопроект, і провідний перевізник країни дістане можливість модернізувати рухомий склад та закупити нові вагони. Адже 4 млрд грн - це сума, якої вистачило б на закупівлю 4 тисяч вагонів», - підкреслив депутат.

«Користуючись юридичною колізією, люди, які представляють російські банки, хочуть стягнути з «Укрзалізниці» близько 4 млрд грн», - додав він.

Даний законопроект був зареєстрований у Раді 18 листопада 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що «Укрзалізниця» за рішенням суду погасила заборгованість перед «Першим українським міжнародним банком (ПУМБ) на 780 млн грн за кредитом, узятим кілька років тому донецькою філією компанії.