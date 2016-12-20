Україна розраховує підписати угоду про "відкрите небо" з ЄС у 2017 році

Міністерство інфраструктури розраховує на підписання Україною угоди про спільний авіаційний простір («відкрите небо») з Європейським Союзом у 2017 році, повідомив на брифінгу міністр Володимир Омелян.

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Він зазначив, що відновити переговори про «відкрите небо» вдалося після намірів Великої Британії розпочати консультації з Іспанією з приводу спору щодо статусу Гібралтару. Дана дискусія є перешкодою для підписання угоди між Україною та ЄС.

«Радий, що обидві столиці (Лондон і Мадрид - УНІАН) з розумінням ставляться до цієї ситуації. Лондон погодився відновити переговори з Іспанією про те, яким чином знайти формулу для підписання угоди між Україною та ЄС, і правильно прописати позицію Гібралтару, - сказав Омелян. - Я сподіваюся, що ми зможемо у цьому трикутнику найближчим часом досягти компромісу, щоб уже у 2017 році ця угода була підписана».

Як повідомляв УНІАН, Україна протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіаційний простір, який дозволив би українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу і України. Разом з тим, підписання угоди неможливо без розв’язання спору між Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару, який актуалізувався після референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення у даному напрямку. Питання визначення Гібралтару обговорюється європейською та українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угода була парафована ще у 2013 році.