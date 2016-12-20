Рада дала "зелене світло" закону, який захистить УЗ від примусових стягнень - нардеп

Про це повідомляє голова парламентського Комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич, який є одним з авторів документу.

«Цей закон передбачає дуже важливі заходи: тимчасове – до завершення АТО – недопущення примусового стягненням на активи ПАТ «Укрзалізниця» за зобов'язаннями підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на території не підконтрольній Україні території АТО», - написав Дубневич на своїй сторінці в «Фейсбук».

Читайте такожРада ввела мораторій на стягнення з "Укрзалізниці" більше 4 мільярдів боргів донецької філії

За його словами, майно підприємств в зоні АТО (передусім – ДП «Донецька залізниця») юридично не передане ПАТ «Укрзалізниця» як правонаступниці. «Але попри вимоги цивільного кодексу, попри здоровий глузд – до останнього часу йшли активні процеси по стягненню боргів з ПАТ за неправосудними рішеннями судів. Незважаючи на відверту юридичну колізію. Як то кажуть, коментарі зайві,» - пише Дубневич.

За словами голови Комітету, ті кошти, які – завдяки прийнятому документу - тепер буде збережено на рахунках ПАТ «Укрзалізниця» - дозволять «суттєво оновити рухомий склад та дорожню інфраструктуру, закупити вагони, відремонтувати залізничні шляхи».

Втім, на думку нардепа, яку він висловив в інтервю, прийнятий закон не можна назвати остаточним шляхом рятування «Укрзалізниці» в її складному фінансовому становищі.

«Зараз, коли затверджується план «Укрзалізниці» на наступний фінансовий рік, коли вирішується перспектива підприємства й зокрема – доля його кредитних зобов язань, всі зацікавлені сторони, які приймають участь у процесі: керівництво ПАТ «Укрзалізниці», а також Мінінфраструктури і Мінфін – повинні дуже уважно підійти до такого практичного питання, як зменшення валютної складової у кредитах, які має «Укрзалізниця», до реструктуризації боргів та власне – до забезпечення своєчасного виконання кредитних зобов язань. Проблему незадовільного фінансового стану провідного перевізника можна вирішити тільки комплексно», - наголосив депутат.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялось, що ПАТ «Укрзалізниця» заявила про спроби примусово стягнути з підприємства боргові зобов язання ДП «Донецька залізниця» на загальну суму понад 4 мільяди грн. За приблизними підрахунками, цієї суми вистачило б на придбання близько 4 тис. залізничних вагонів.