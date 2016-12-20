"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг на новорічні свята

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних та різдвяних свят, крім раніше призначених 26 додаткових потягів призначила ще один склад із Львова до Києва, повідомила прес-служба компанії.

Додатковий поїзд №252 Львів - Київ здійснить рейси зі Львова 29 та 30 грудня о 13:10 та прибуде до столиці о 00:08. Поїзд робитиме зупинки в Тернополі, Підволочиську, Хмельницькому, Вінниці та Козятині.

У складі поїзди курсуватимуть плацкартні та купейні вагони, а також вагони класу люкс.

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"Всього на новорічні та різдвяні свята "Укрзалізниця" вже призначила 27 додаткових поїздів у різних напрямках, в яких запропонувала пасажирам понад 255 тисяч місць", - сказано в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на цей поїзд вже відкрито на офіційному онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з продажу і бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила на зимові свята 26 додаткових поїздів і збільшила періодичність курсування 8 цілорічних поїздів.

Загалом на новорічні та різдвяні свята компанія планує призначити 28 додаткових поїздів на 255 рейсів, з яких 21 поїзд - у західному напрямку.