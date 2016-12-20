Презентація нового українського транспортного літака Ан-132: відео 360°

Відповідний відеозапис глава держави опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"У нашого АН-132 D велике майбутнє!" - йдеться в описі до відео.

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Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Антонов», єдиний в Україні виробник авіатехніки, сьогодні, 20 грудня, представив перший зразок нового транспортного літака Ан-132.

Презентація літака відбулася за участю президента України Петра Порошенка, а також керівництва держконцерну «Укроборонпром» і підприємства «Антонов», що входить до складу концерну.

Також були присутні представники королівства Саудівська Аравія, яке виступило замовником і партнером з реалізації цього літака.