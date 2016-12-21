Volkswagen виплатить США ще $1 мільярд в рамках "дизельного скандалу"

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Ці гроші підуть на викуп або ремонт 80 тисяч проданих 3-літрових дизельних автомобілів, на яких було встановлене програмне забезпечення, що занижує інформацію про шкідливі викиди.

Мова йде про автомобілі, вироблені в 2009-2016 роках, включаючи автомобілі марок VW, Porsche та Audi.

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Також у цю суму входять пожертвування сумою 225 млн доларів у фонд боротьби із забрудненням повітря, повідомило агентство з охорони навколишнього середовища США.

Всього на даний момент німецька компанія погодилася виплатити в США 17,5 млрд доларів на врегулювання "емісійного скандалу", передає Reuters.

Раніше Volkswagen погодився заплатити 15 млрд доларів в якості компенсацій покупцям автомобілів, на яких було встановлено, занижающее викиди. Угода торкалася тільки дволітрових дизельних двигунів. Ще 5 млрд повинні були піти на екологічні дослідження.

Reuters не виключає нових виплат у рамках цієї справи, так як міністерство юстиції США веде кримінальне розслідування проти компанії, а також до неї були подані позови на рівні штатів.