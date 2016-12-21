У чергах на кордоні з Польщею застрягли 1120 автомобілів – ДПСУ

Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Facebook.

У пункті пропуску «Рава-Руська» на оформлення очікували 300 автомобілів, у ПП «Краковець» - 200, у ПП «Ягодин авто» - 180, у ПП «Шегині» та «Грушів» - по 150, у ПП «Смільниця» - 70, у ПП «Устилуг» - 50 та «Угринів» - 20.

Читайте такожНа Львівщині затримали прикордонника, який брав хабарі за безперешкодне ввезення товарів

Крім того, у ПП “Ужгород” на кордоні зі Словаччиною у черзі стояли 50 автомобілів, З Угорщиною, у ПП «Вилок» - 30.

У пунктах пропуску з Румунією та Молдовою черг не було.