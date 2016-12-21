У чергах на кордоні з Польщею застрягли 1120 автомобілів – ДПСУ
09:29, 21 грудня 2016Транспорт/Звя'зок
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На українсько-польському кордоні станом на 08.00 в чергах стояли 1120 автомобілів.
Станом на 08.00 в чергах стояли 1120 автомобілів / фото: УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Facebook.
У пункті пропуску «Рава-Руська» на оформлення очікували 300 автомобілів, у ПП «Краковець» - 200, у ПП «Ягодин авто» - 180, у ПП «Шегині» та «Грушів» - по 150, у ПП «Смільниця» - 70, у ПП «Устилуг» - 50 та «Угринів» - 20.
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Крім того, у ПП “Ужгород” на кордоні зі Словаччиною у черзі стояли 50 автомобілів, З Угорщиною, у ПП «Вилок» - 30.
У пунктах пропуску з Румунією та Молдовою черг не було.
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