Омелян назвав спекуляціями заяви щодо підвищення тарифів на залізничні перевезення

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Тут є багато різних думок. Моя думка, і її поділяє радник прем'єр-міністра пан Міклош (Іван Міклош, - ред.), який теж говорив, що на цьому етапі підвищення залізничних тарифів є досить спекулятивної річчю», - зазначив керівник транспортного відомства.

На його думку, перш ніж говорити про підвищення тарифів, команда Войцеха Балчуна повинна продемонструвати ефективну роботу, чого досі не відбулося.

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«У міністерстві ми будемо розглядати питання фінансового плану Укрзалізниці на 2017 рік, де буде, відповідно, підніматися і питання тарифів, оскільки підняття тарифів формує значну дохідну частину для «Укрзалізниці». Я залишаюся при своїй тезі, що «Укрзалізниця» повинна показати за сім місяців роботи нової команди, в чому полягала ефективність, де ми наростили прибутковість, зменшили операційні витрати, в тому числі, за рахунок корупції. Поки що такої відповіді я не отримав», - підкреслив Володимир Омелян.

Нагадаємо, раніше керівник стратегічної група радників з підтримки реформ в Україні SAGSUR Іван Міклош заявив, що підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» може негативно вплинути на конкурентоспроможність продукції українських виробників на світових ринках. На його думку, на сьогодні УЗ має простір для економії і зниження витрат.

«Потрібно зробити реструктуризацію (боргів) «Укрзалізниці», як це було зроблено в Польщі, Словаччині та інших країнах. Треба відокремити, де можлива конкуренція і де не можлива. І там, де немає конкуренції – це дорога – треба мати незалежного регулятора, який скаже, яким повинен бути тариф. У пасажирський транспорт, вантажний транспорт потрібно впустити конкуренцію. Коли буде конкуренція - ціни підуть вниз», - зазначив Іван Міклош.